Covid, i punti oscuri e gli elementi inquietanti. Troppe le “stranezze” legate alla Cina (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Covid è l’alibi oltre che il collante del governo di sinistra. Chi si permette di metterne in discussione virulenza e capacità condizionante è subito etichettato e ghettizzato. Negare l’esistenza del virus è francamente stupido e fuorviante. Ma evidenziarne aspetti solo terroristici è al pari inutile e dannoso. Sarebbe molto più intelligente studiarne la nascita e la diffusione di esso, ma soprattutto le condizioni di vita cui lo stesso ci ha obbligato negli ultimi mesi. Del virus si sa che è nato in un laboratorio cinese, i complottisti dicono che sia stato liberamente fatto circolare a fini particolari. Di certo si può dire che laddove è nato e proliferato, ha fatto molto meno danni che nel resto del mondo Il Covid e la Cina Ora bisognerebbe capire se i cinesi sono stati più bravi degli altri a curarne gli effetti e prevenirne la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilè l’alibi oltre che il collante del governo di sinistra. Chi si permette di metterne in discussione virulenza e capacità condizionante è subito etichettato e ghettizzato. Negare l’esistenza del virus è francamente stupido e fuorviante. Ma evidenziarne aspetti solo terroristici è al pari inutile e dannoso. Sarebbe molto più intelligente studiarne la nascita e la diffusione di esso, ma soprattutto le condizioni di vita cui lo stesso ci ha obbligato negli ultimi mesi. Del virus si sa che è nato in un laboratorio cinese, i complottisti dicono che sia stato liberamente fatto circolare a fini particolari. Di certo si può dire che laddove è nato e proliferato, ha fatto molto meno danni che nel resto del mondo Ile laOra bisognerebbe capire se i cinesi sono stati più bravi degli altri a curarne gli effetti e prevenirne la ...

ILoveFunnyCats_ : RT @SecolodItalia1: Covid, i punti oscuri e gli elementi inquietanti. Troppe le “stranezze” legate alla Cina - SecolodItalia1 : Covid, i punti oscuri e gli elementi inquietanti. Troppe le “stranezze” legate alla Cina - graffio_m : Didattica a distanza, seconda ondata! A quanto pare, come nella prima ondata della pandemia di Covid-19, il MIUR e,… - raffaello12 : RT @Bluefidel47: La riflessione del giorno (o forse di sempre) relativa alla grande sanità e BigPharma: 1. Non sanno ancora cosa è il cov… - midnightsilvia : RT @Bluefidel47: La riflessione del giorno (o forse di sempre) relativa alla grande sanità e BigPharma: 1. Non sanno ancora cosa è il cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid punti Controlli anti-Covid, i punti caldi della città Il Friuli Contagi #Covid, Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza: Tg in attesa della svolta

Con una media di 35mila positivi al giorno ed il picco di 753 vittime raggiunto mercoledì, le edizioni del prime time rilanciano i quotidiani bollettini del contagio nell’attesa di un’annunciata svolt ...

Share Now, abbonamenti speciali e Corporate Pass. E su prenotazione auto disinfettata, col pieno e sotto casa

ROMA - Attivo a pieno regime, anche in questa seconda ondata di Coronavirus, il servizio di car sharing a flusso libero offerto da Share Now, ma i numeri - a partire da metà ottobre sono ...

Con una media di 35mila positivi al giorno ed il picco di 753 vittime raggiunto mercoledì, le edizioni del prime time rilanciano i quotidiani bollettini del contagio nell’attesa di un’annunciata svolt ...ROMA - Attivo a pieno regime, anche in questa seconda ondata di Coronavirus, il servizio di car sharing a flusso libero offerto da Share Now, ma i numeri - a partire da metà ottobre sono ...