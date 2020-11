Coronavirus, Capobianchi (Inmi): “Muta in modo contenuto, fiduciosi che non ci saranno variazioni problematiche per il vaccino” – Video (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando, all’inizio del 2020, la direttrice del laboratorio di virologia Maria Rosaria Capobianchi, insieme al suo staff dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” (Inmi) di Roma, riuscì a isolare per prima in Italia il Coronavirus SARS-CoV-2, l’opinione pubblica mondiale ancora non ipotizzava che l’epidemia si sarebbe presto trasformata in pandemia (che fu così definita l’11 marzo dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità). E che sarebbe stata responsabile, al momento, di oltre 55 milioni di contagi, causando più di un milione e 300mila morti. Numeri che, in attesa di uno o più candidati vaccini in grado di frenare la diffusione del Covid-19, sono destinati ad aumentare. Grazie agli studi e alle ricerche di questi mesi, però, dallo stesso team dello Spallanzani arrivano, per il momento, buone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando, all’inizio del 2020, la direttrice del laboratorio di virologia Maria Rosaria, insieme al suo staff dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” () di Roma, riuscì a isolare per prima in Italia ilSARS-CoV-2, l’opinione pubblica mondiale ancora non ipotizzava che l’epidemia si sarebbe presto trasformata in pandemia (che fu così definita l’11 marzo dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità). E che sarebbe stata responsabile, al momento, di oltre 55 milioni di contagi, causando più di un milione e 300mila morti. Numeri che, in attesa di uno o più candidati vaccini in grado di frenare la diffusione del Covid-19, sono destinati ad aumentare. Grazie agli studi e alle ricerche di questi mesi, però, dallo stesso team dello Spallanzani arrivano, per il momento, buone ...

