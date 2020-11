Contraffazione, 13.800 capi firmati sequestrati a Giugliano e Casandrino (Di lunedì 23 novembre 2020) Il blitz dei militari della Guardia di Finanza ha sequestrato in due depositi di Giugliano e Casandrino, quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato tre persone. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in due depositi di Giugliano in Campania (Napoli) e Casandrino (Napoli), quasi 13.800 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato tre persone responsabili per e-commerce di prodotti con marchi falsi di note griffes di moda. L’operazione ha preso le mosse da un’attività info – investigativa condotta dai finanzieri della compagnia di Giugliano in Campania che, tramite il monitoraggio delle pagine dei principali social network, hanno scoperto una rete di vendita on line dei prodotti contraffatti. Attraverso pedinamenti e ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020) Il blitz dei militari della Guardia di Finanza ha sequestrato in due depositi di, quasi 13.800di abbigliamento contraffatti e denunciato tre persone. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in due depositi diin Campania (Napoli) e(Napoli), quasi 13.800di abbigliamento contraffatti e denunciato tre persone responsabili per e-commerce di prodotti con marchi falsi di note griffes di moda. L’operazione ha preso le mosse da un’attività info – investigativa condotta dai finanzieri della compagnia diin Campania che, tramite il monitoraggio delle pagine dei principali social network, hanno scoperto una rete di vendita on line dei prodotti contraffatti. Attraverso pedinamenti e ...

fattidinapoli : Napoli: “Zona rossa” per la contraffazione si sposta on line. Sequestrati 13.800 capi di... - - fattidinapoli : NAPOLI: CONTRAFFAZIONE SI SPOSTA ON LINE. SEQUESTRATI 13.800 CAPI DI ABB... - Notiziedi_it : Napoli, sequestrati 13.800 capi con falsi marchi: tre denunce per contraffazione - teleischia : GDF NAPOLI. CONTRAFFAZIONE ON-LINE: SEQUESTRATI 13.800 CAPI DI ABBIGLIMENTO - rep_napoli : Napoli, sequestrati 13.800 capi con falsi marchi: tre denunce per contraffazione [aggiornamento delle 08:59] -