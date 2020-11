Cicognara, in chiesa arriva il Pos: le offerte si fanno con il Bancomat (Di lunedì 23 novembre 2020) Cremona, 23 novembre 2020 - Le offerte in chiesa? A Cicognara, in provincia di Cremona, si fanno con Bancomat o carta di credito. La Diocesi ha infatti installato un bussolotto, una sorta di pos, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) Cremona, 23 novembre 2020 - Lein? A, in provincia di Cremona, sicono carta di credito. La Diocesi ha infatti installato un bussolotto, una sorta di pos, ...

