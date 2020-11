Calciomercato Inter, addio Conte: è già pronto il sostituto (Di lunedì 23 novembre 2020) Calciomercato Inter, la panchina di Conte è sempre più traballante. In caso di addio, è già pronto il nome del sostituto Antonio Conte e l’Inter sono sempre più lontani. I nerazzurri non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, e i risultati ne sono la prova lampante. Ieri è arrivata una vittoria contro il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020), la panchina diè sempre più traballante. In caso di, è giàil nome delAntonioe l’sono sempre più lontani. I nerazzurri non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, e i risultati ne sono la prova lampante. Ieri è arrivata una vittoria contro il L'articolo proviene da Inews.it.

sportli26181512 : Inter, dicci se la tua è una rimonta da scudetto come Juve-Fiorentina di Del Piero o da dvd come il 3-2 alla Samp:… - sportal_it : Pagliuca benedice Cragno - sportli26181512 : Inter, il gran 2020 di Lukaku: solo 3 centravanti meglio di lui: Romelu Lukaku è una macchina da gol, l'attaccante… - cmdotcom : #Inter, dicci se la tua è una rimonta da scudetto come Juve-Fiorentina di Del Piero o da dvd come il 3-2 alla Samp… - fcin1908it : Cessioni Inter, Eriksen è solo il primo: 'Occhio all'addio di un altro nome importante' - -