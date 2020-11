Cagnolina incinta si butta tra le fiamme e salva quattro anziani intrappolati (Di lunedì 23 novembre 2020) È entrata dentro le stanze di un ospizio in fiamme per cercare di convincere il padrone a seguirla. Così Matilda, una Cagnolina in dolce attesa, ha aiutato a portare in salvo quattro anziani. Siamo a Tosno, una città a 50 chilometri da San Pietroburgo. Matilda ha abbaiato forsennatamente quando ha visto le fiamme e poi, incurante del pericolo, si è buttata dentro l’edificio. Ora lotta per sopravvivere, Matilda: ha respirato monossido di carbonio e riportato ustioni terribili in tutto il corpo. I volontari stanno tentando di salvarla e lei non molla: la buona notizia è tutti i suoi cagnolini nasceranno e, si spera, troveranno la loro mamma ad aspettarli, anche se non sarà più in grado di allattare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) È entrata dentro le stanze di un ospizio inper cercare di convincere il padrone a seguirla. Così Matilda, unain dolce attesa, ha aiutato a portare in salvo. Siamo a Tosno, una città a 50 chilometri da San Pietroburgo. Matilda ha abbaiato forsennatamente quando ha visto lee poi, incurante del pericolo, si èta dentro l’edificio. Ora lotta per sopravvivere, Matilda: ha respirato monossido di carbonio e riportato ustioni terribili in tutto il corpo. I volontari stanno tentando dirla e lei non molla: la buona notizia è tutti i suoi cagnolini nasceranno e, si spera, troveranno la loro mamma ad aspettarli, anche se non sarà più in grado di allattare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

