Bimba di 2 anni uccisa per errore dalla polizia: mobilità internazionale per chiedere giustizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Alla mobilitazione internazionale per chiedere giustizia per Mawda, la bambina curda di due anni uccisa per errore dalla polizia nel tentativo di fermare un furgone sospetto su cui viaggiava la piccola con la sua famiglia, hanno aderito diversi volti noti, tra cui la principessa del Belgio Esmeralda, il regista Ken Loach e il leader dei Pink Floyd Roger Waters. Oggi in Belgio parte il processo a carico dell'agente che nel 2018 ha aperto il fuoco su un furgone che trasportava migranti, uccidendo la bambina. La storia di Mawda Davanti ai tribunali in tutto il Paese, compreso quello di Bruxelles in cui si svolge il processo, verranno affisse delle corde a cui i cittadini che vorranno portare la loro solidarietà potranno appendere degli abiti per ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020) Alla mobilitazioneperper Mawda, la bambina curda di duepernel tentativo di fermare un furgone sospetto su cui viaggiava la piccola con la sua famiglia, hanno aderito diversi volti noti, tra cui la principessa del Belgio Esmeralda, il regista Ken Loach e il leader dei Pink Floyd Roger Waters. Oggi in Belgio parte il processo a carico dell'agente che nel 2018 ha aperto il fuoco su un furgone che trasportava migranti, uccidendo la bambina. La storia di Mawda Davanti ai tribunali in tutto il Paese, compreso quello di Bruxelles in cui si svolge il processo, verranno affisse delle corde a cui i cittadini che vorranno portare la loro solidarietà potranno appendere degli abiti per ...

