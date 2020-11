Barbora Bobu?ová età | altezza | peso | carriera e vita privata | tutto sulla nota attrice

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, 23 Novembre 2020, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Vite in fuga. Nel cast della serie c’è ancheBobu?ová. Nella serie l’interpreta l’Ispettrice di Polizia Agnese che si occupa del caso di Caruana. L’artista si è fatta conoscere per la prima volta in Italia con il film Infiltrato del 1996. Da quel momento in poi la suanel Bel Paese non si è più fermata eha collezionato un successo dopo l’altro. Cosa sappiamo peròpubblica edell’artista? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e a tantissime altri curiosità sull’slovacca. Leggi anche –> “Vite in fuga” trama, cast e ...