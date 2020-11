Ballando | Raimondo Todaro | «In finale col piede rotto» Elisa Isoardi in lacrime | «Nonna non sta bene…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 23 novembre 2020), reduci dalladicon le Stelle, sono ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. Il ballerino, appena entrato in studio, fa una rivelazione: «Ero infortunato, prima dellami sonoun».ha infatti spiegato: «Ho avuto un incidente venerdì, non vi dico come, ma sono stato zitto e non ho voluto neanche fare la lastra perché il medico mi aveva già detto che ilera. C’è un po’ di delusione, non tanto per il risultato, ma per altre cose che mi hanno rattristato. Preferisco però tenerle per me». Nello studio di Francesca Fialdini una clip ripercorre poi il difficile ...