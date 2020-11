Alberto Tomba e Federica Brignone in coro | “Aprite gli impianti sciistici”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Aprire glisciistici. È la richiesta indi un grande del passato comee di una campionessa del presente comein merito alle misure restrittive del nuovo Dpcm. “Lo sci è per eccellenza sport all’aperto ed individuale: in più, visto come ci si veste quando si va a sciare, non è davvero un problema di mascherine, perché già ora si usano normalmente protezioni della bocca e del viso. E sciando neppure c’è un problema di distanziamento – ha precisato-. Le piste dovrebbero essere aperte anche se ci sono degli accorgimenti da prendere. Per glinon vedo problemi particolari, si possno benissimo diminuire anche i posti sulle cabinovie“. E le parole di: “E’ molto importante ...