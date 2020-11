Agenti hanno rapporti nella macchina in servizio: ma la radio rimane accesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Due vigili urbani si sono lasciati travolgere dalla passione nell’auto di servizio durante il turno notturno, la radio era accesa e sono stati scoperti Nei giorni scorsi a Roma una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020) Due vigili urbani si sono lasciati travolgere dalla passione nell’auto didurante il turno notturno, laerae sono stati scoperti Nei giorni scorsi a Roma una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

virginiaraggi : Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Anche in ques… - TroianoMassimo1 : RT @virginiaraggi: Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Anche in questo we… - Jenni79430950 : RT @virginiaraggi: Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Anche in questo we… - MauroBenetti6 : RT @virginiaraggi: Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Anche in questo we… - Frankf1842 : RT @virginiaraggi: Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Anche in questo we… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenti hanno Agenti hanno rapporti nella macchina in servizio: ma la radio rimane accesa BlogLive.it Polizia Avezzano, dichiara il falso nell’autocertificazione

Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno denunciato una persona per aver dichiarato il falso nel modulo dell’autocertificazione da esibire alle Forze dell’Or ...

Globe Soccer Awards: CR7 e Messi in lizza anche per giocatore del secolo

A Dubai in scena i migliori degli ultimi 20 anni divisi in otto categorie. E c'è spazio anche per gli italiani ...

Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti del Commissariato di Avezzano hanno denunciato una persona per aver dichiarato il falso nel modulo dell’autocertificazione da esibire alle Forze dell’Or ...A Dubai in scena i migliori degli ultimi 20 anni divisi in otto categorie. E c'è spazio anche per gli italiani ...