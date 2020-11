Uncini | Suzuki e Mir | un titolo per la storia

(Di domenica 22 novembre 2020) Nel 1982 portò il Mondiale alla casa giapponese: "Stagione facile perchè senza protagonisti? Falso: Marquez non c'era, ma Vale e Dovi..."

“Nei festeggiamenti dopo il titolo mi sono immedesimato in lui: sapevo bene cosa stava provando da campione del mondo. Suzuki? E’ come una famiglia”, ci dice Franco Uncini ...Concludiamo la narrazione della storia di Suzuki nei GP della top class, dal titolo 1993 del texano a quello del 2000 di Kenny Roberts jr. fino ai due cicli dell’impegno in MotoGP e all’arrivo del reg ...