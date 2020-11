Tre domande a Conte sui vaccini anti-Covid. Scrive Giuseppe Benedetto (Di domenica 22 novembre 2020) La Fondazione Luigi Einaudi, ha deciso di inviare, facendosi anche promotrice di una raccolta di firme, una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In tale nota chiediamo di voler fornire ai cittadini italiani tre semplici dati in relazione ai vaccini anti-Covid che sembrano in fase di avanzata produzione: 1. i criteri con i quali saranno avviate e poi proseguite le vaccinazioni; 2. le modalità di gestione e distribuzione dei vaccini; 3. i tempi di somministrazione degli stessi. Altre nazioni europee appaiono decisamente avanti nella elaborazione della fase di vaccinazione e invece in Italia quando si parla di vaccinazione ci si riferisce ancora a quello anti influenzale (che non c’è !). Allora la preoccupazione appare ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) La Fondazione Luigi Einaudi, ha deciso di inviare, facendosi anche promotrice di una raccolta di firme, una lettera aperta al presidente del Consiglio. In tale nota chiediamo di voler fornire ai cittadini italiani tre semplici dati in relazione aiche sembrano in fase di avanzata produzione: 1. i criteri con i quali saranno avviate e poi proseguite le vaccinazioni; 2. le modalità di gestione e distribuzione dei; 3. i tempi di somministrazione degli stessi. Altre nazioni europee appaiono decisamente avnella elaborazione della fase di vaccinazione e invece in Italia quando si parla di vaccinazione ci si riferisce ancora a quelloinfluenzale (che non c’è !). Allora la preoccupazione appare ...

