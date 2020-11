Quando lady Diana e Camilla Parker Bowles erano amiche (Di domenica 22 novembre 2020) Il 6 febbraio 1981, quando Carlo d’Inghilterra le chiese la mano, Diana non aveva la più pallida idea che Camilla Parker Bowles fosse l’amante del suo futuro marito. Già da dieci anni. Carlo e Camilla avevano infatti una relazione (a cui Elisabetta II si opponeva con forza) dal 1971. E continuarono a frequentarsi in segreto anche dopo che Camilla, nel 1973, sposò l’ufficiale dell’esercito Andrew Parker Bowles, dal quale ebbe due figli (e da cui divorziò nel 1995). Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) Il 6 febbraio 1981, quando Carlo d’Inghilterra le chiese la mano, Diana non aveva la più pallida idea che Camilla Parker Bowles fosse l’amante del suo futuro marito. Già da dieci anni. Carlo e Camilla avevano infatti una relazione (a cui Elisabetta II si opponeva con forza) dal 1971. E continuarono a frequentarsi in segreto anche dopo che Camilla, nel 1973, sposò l’ufficiale dell’esercito Andrew Parker Bowles, dal quale ebbe due figli (e da cui divorziò nel 1995).

Come ricorda la quarta stagione di «The Crown» c'è stato un tempo in cui Diana non aveva idea che Camilla fosse l'amante di Carlo e la considerava come «una sorella maggiore». I primi sospetti le venn ...

