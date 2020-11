Nel centrodestra Salvini punta a un gruppo unico in Parlamento (Di domenica 22 novembre 2020) AGI – Arriverà nelle prossime ore una proposta economica unica del centrodestra da sottoporre al governo. Nelle scorse settimane i partiti dell'alleanza hanno presentato separatamente le proprie misure, ora l'obiettivo è quello di concordare un 'pacchetto' condiviso. E di cercare una linea comune sia sul voto sullo scostamento di bilancio che ci sarà la prossima settimana in Parlamento, sia sul Dl ristori e la manovra. La telefonata di oggi tra Salvini e Berlusconi (definita 'cordiale') è il segnale di un tentativo di ricompattamento dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ma la 'tregua' si misurerà martedì nell'Aula di Montecitorio quando si voteranno le pregiudiziali presentate dal partito di via Bellerio al dl Covid che contiene la cosiddetta norma 'Mediaset-Vivendì' (FI voterà contro) e successivamente sul voto di scostamento di ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI – Arriverà nelle prossime ore una proposta economica unica delda sottoporre al governo. Nelle scorse settimane i partiti dell'alleanza hanno presentato separatamente le proprie misure, ora l'obiettivo è quello di concordare un 'pacchetto' condiviso. E di cercare una linea comune sia sul voto sullo scostamento di bilancio che ci sarà la prossima settimana in, sia sul Dl ristori e la manovra. La telefonata di oggi trae Berlusconi (definita 'cordiale') è il segnale di un tentativo di ricompattamento dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ma la 'tregua' si misurerà martedì nell'Aula di Montecitorio quando si voteranno le pregiudiziali presentate dal partito di via Bellerio al dl Covid che contiene la cosiddetta norma 'Mediaset-Vivendì' (FI voterà contro) e successivamente sul voto di scostamento di ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Dubbi sulle scelte economiche… - Capezzone : Consiglio rigorosamente non richiesto. Le teste fredde e lucide del centrodestra lavorino per EVITARE la disarticol… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Prosegue l’inchiesta della V… - mimmacaroli : RT @FasanoLiveCom: Elezioni amministrative 2021: al via le consultazioni interne nel centrodestra fasanese - restucciasalva : RT @alesallusti: Fare politica e non propaganda: @matteosalvinimi è ancora in tempo per evitare il caos nel #centrodestra ?? -