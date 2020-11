Miozzo (Cts): 'A Natale sanzioni rigorose contro gli assembramenti o salta tutto' (Di domenica 22 novembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo mette in guardia sulle misure da rispettare per le festività natalizie. È escluso che ci sia un 'liberi tutti', anzi Miozzo chiede la ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinomette in guardia sulle misure da rispettare per le festività natalizie. È escluso che ci sia un 'liberi tutti', anzichiede la ...

RaiNews : #Coronavirus, il coordinatore del CTS Miozzo: no assembramenti per #Natale o terza ondata a gennaio. Controlli e sa… - alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - petergomezblog : Coronavirus, Miozzo (Cts): “Dimentichiamoci un Natale ‘liberi tutti’. Abbiamo fatto un’estate così e l’abbiamo paga… - filo_78 : RT @laltrodiego: Terrore natalizio. •CTS, #Miozzo: 'per evitare l'assembramento da shopping, ci vorrà un monitoraggio rigoroso e sanzioni… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Agostino Miozzo del Cts è stato categorico: nessun 'liberi tutti' a Natale se non vogliamo rischiare una terza ondata già a… -