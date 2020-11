Marotta: «Eriksen? Non vogliamo trattenere un giocatore che vuole essere ceduto» (Di domenica 22 novembre 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino. Le sue parole. «Dobbiamo convivere con questa pandemia, nel nostro caso alcuni sono arrivati dalle Nazionali in questa condizione. Al di là di questa considerazione che è diventato un dato di fatto oggettivo, inizia un ciclo molto particolare. È normale avere giocatori a disposizione che possano rispondere alle indicazioni dell’allenatore. «Bastoni rinnova? Quando un nostro giocatore indossa la maglia della rispettiva nazionale è motivo d’orgoglio per noi e per lui. Sicuramente è una lieta pagina che corona la crescita del ragazzo che consideriamo un talento. Al momento opportuno è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino. Le sue parole. «Dobbiamo convivere con questa pandemia, nel nostro caso alcuni sono arrivati dalle Nazionali in questa condizione. Al di là di questa considerazione che è diventato un dato di fatto oggettivo, inizia un ciclo molto particolare. È normale avere giocatori a disposizione che possano rispondere alle indicazioni dell’allenatore. «Bastoni rinnova? Quando un nostroindossa la maglia della rispettiva nazionale è motivo d’orgoglio per noi e per lui. Sicuramente è una lieta pagina che corona la crescita del ragazzo che consideriamo un talento. Al momento opportuno è ...

AndreaInterNews : Venivo preso in giro, pazzesco. Per fortuna Marotta vi ha dato la conferma. #Eriksen - poverainter : Non solo Marotta ha fatto capire che Eriksen a gennaio andrà via, ma dalle sue parole si evince chiaramente che san… - saldare86 : RT @talebanikov: Comprato a 27 milioni quando a Giugno lo prendevi gratis. Quasi 10M annui e dopo 10 mesi Christian Eriksen chiede la cess… - rossonero_fans : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: '#Eriksen? Non dobbiamo mai trattenere un calciatore nel momento in cui lo stesso chiede di essere… - F_Ray7 : @pap1pap Marotta dovrebbe fare la giusta valutazione esonerando il nazista in panchina, i 12 milioni li recuperiamo… -