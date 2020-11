Il non detto: quello che Santanché non sa (o non dice) sull’emendamento rimpatri (Di domenica 22 novembre 2020) Tra un post in cui pubblicizza i braccialetti del Twiga e l’altro, Daniela Santanché trova anche tempo e modo di ricordare al mondo come una parte fondamentale della sua vita sia fatta di politica. Ma lo fa male, come quando parla dell’emendamento passato alla Camera che allarga – solo testualmente – le tutele per i richiedenti asilo e i migranti che arrivano in Italia. Un tema che è stato solamente certificato, specificando meglio quali siano le categorie di persone che non possono essere sottoposte a rimpatrio. Eppure Santanche? immigrati gay è un post più da boomer social che da senatrice della Repubblica italiana. LEGGI ANCHE > Santanché dice che hanno riaperto le scuole solo perché ci sono le elezioni. Ma non era lei a dire che «non vogliono farci votare?» «Il PD è riuscito a far passare un emendamento per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 22 novembre 2020) Tra un post in cui pubblicizza i braccialetti del Twiga e l’altro, Danielatrova anche tempo e modo di ricordare al mondo come una parte fondamentale della sua vita sia fatta di politica. Ma lo fa male, come quando parla dell’emendamento passato alla Camera che allarga – solo testualmente – le tutele per i richiedenti asilo e i migranti che arrivano in Italia. Un tema che è stato solamente certificato, specificando meglio quali siano le categorie di persone che non possono essere sottoposte ao. Eppure Santanche? immigrati gay è un post più da boomer social che da senatrice della Repubblica italiana. LEGGI ANCHE >che hanno riaperto le scuole solo perché ci sono le elezioni. Ma non era lei a dire che «non vogliono farci votare?» «Il PD è riuscito a far passare un emendamento per ...

borghi_claudio : Il rincorrersi dei decreti ristori altro non è che il triste bis di marzo, dopo che gualtieri si era presentato dic… - Rinaldi_euro : #Morra non deve aggiungere altro, ha già detto anche troppo. Adesso #MorraDimettiti ???? #20novembre - LucaBizzarri : - Io direi “rinverginare l’imene” - Ma no, dai, è una cagata e ti mangiano ancora di più. Non gliel’ha detto nessun… - 55Flavia17 : Dogan: mi hanno attaccata così duramente perchè ho detto che non mi piaceva lo spettacolo che stavi interpretando m… - iredieffe : RT @andcapocci: Può darsi che Crisanti sia stato imprudente a esprimersi così sul vaccino. Ha detto 'Prima voglio vedere i dati', suggerend… -

Ultime Notizie dalla rete : non detto Covid, Massimo Boldi: «Non sono un negazionista, anche io ho paura. Uso la mascherina, ma senza ossessione» Corriere della Sera Massimo Boldi: “Non sono un negazionista del Covid”. E alle accuse replica così

Dopo esser finito nel mirino delle critiche perché scelto da Regione Lombardia come testimonial dell’ultimo sport per promuovere i nuovi fondi a sostegno dei lavoratori esclusi dai vari decreti “risto ...

Obama, le pagelle (spietate): Sarkozy è un «gallo», Putin un «boss»

Nell’autobiografia «Una terra promessa» impressioni e giudizi sui leader mondiali. . Dell’ex presidente francese viene sottolineata la bassa statura ...

Dopo esser finito nel mirino delle critiche perché scelto da Regione Lombardia come testimonial dell’ultimo sport per promuovere i nuovi fondi a sostegno dei lavoratori esclusi dai vari decreti “risto ...Nell’autobiografia «Una terra promessa» impressioni e giudizi sui leader mondiali. . Dell’ex presidente francese viene sottolineata la bassa statura ...