Guendalina Tavassi in lacrime sui social | “Hanno hackerato il mio iCloud e stanno divulgando video privati con mio marito”

Leggi su isaechia

(Di domenica 22 novembre 2020) E’ stata una brutta storia quella che ha coinvolto l’ex gieffinae il marito Umberto D’Aponte: i due infatti sono stati vittima di hackeraggio tramite la divulgazione dihotche li riguardano, come ha confermato la diretta interessata, attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram: Io sto andando alla polizia perchè abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mioe hanno rubato delle cose private, mie personali fatte con mio marito e adesso chiunque staquesti, se li sta salvando, purtroppo devo dare i nominativi alla polizia e verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private. Per favore aiutatemi, perchè questa cosa va a rovinare ...