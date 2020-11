Covid: Francia, 13.000 casi e 215 morti in 24 ore (Di domenica 22 novembre 2020) PARIGI, 22 NOV - Sono stati 11.829 i casi di positività al tampone Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 1.328 test antigenici positivi, per un totale di 13.157, secondo le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) PARIGI, 22 NOV - Sono stati 11.829 idi positività al tampone-19 innelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 1.328 test antigenici positivi, per un totale di 13.157, secondo le ...

