Cala il numero dei contagi e dei decessi | ma la curva non rallenta Anzi

Leggi su agi

(Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Sono 28.337 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 34.767 casi registrati ieri, ma con quasi 50.000 tamponi in meno (ieri ne sono stati effettuati 237.225). Il tasso di positività è 15,01%, in aumento rispetto al 14,6% di ieri. Sono 562 le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19. Ieri ierano stati 692. Sono 3.801 i ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 43 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi salgono a 34.279, con un aumento di 234 pazienti. Sono 5.094 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia, che rimane la regione con piùin Italia. Segue la Campania con 3.217 nuovi casi, il Veneto (2.956), l'Emilia Romagna (2.665), il Piemonte (2.641), il Lazio (2.533), la Toscana (1.929), la Puglia (1.327), la Sicilia (1.258), il Friuli Venezia Giulia (675), la ...