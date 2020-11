Berlusconi, riunione con i coordinatori FI dopo fuoriuscita dissidenti (Di domenica 22 novembre 2020) Berlusconi ha organizzato una riunione venerdì scorso, per esporre i nuovi obiettivi politici del partito e l’amarezza per coloro che sono passati alle Lega in questi giorni. Le incomprensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembrano rientrate, dopo l’ira dell’ex premier per il passaggio alla Lega di alcuni esponenti del suo partito. A riferirlo è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020)ha organizzato unavenerdì scorso, per esporre i nuovi obiettivi politici del partito e l’amarezza per coloro che sono passati alle Lega in questi giorni. Le incomprensioni tra Matteo Salvini e Silviosembrano rientrate,l’ira dell’ex premier per il passaggio alla Lega di alcuni esponenti del suo partito. A riferirlo è L'articolo proviene da Inews.it.

