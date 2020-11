Ballando con le Stelle 2020, vince Gilles Rocca: la classifica completa (Di domenica 22 novembre 2020) Il giovane attore e regista ha avuto la meglio sul favorito Paolo Conticini, che si è dovuto accontentare del secondo posto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 22 novembre 2020) Il giovane attore e regista ha avuto la meglio sul favorito Paolo Conticini, che si è dovuto accontentare del secondo posto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - MimmaRocca : Giulia Salemi con Pier Paolo Elisabetta ecc. GFV20 scatenati cantanto e Ballando ?????? #GiuliaSalemi93… - infoitcultura : Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli durissima contro la moglie di Conticini “inelegante … dovrebbe lasciare… -