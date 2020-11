Antonella Giachetti è la nuova presidente di Aidda

Leggi su dire

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – Antonella Giachetti è la nuova Presidente nazionale di Aidda, l’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda. Fiorentina di nascita e attuale presidente della delegazione Toscana, Antonella Giachetti, che succede a Maria Claudia Torlasco, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi consigli di amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di controllo.