Alex Zanardi | dimesso | come sta?

Trasferito dall'Ospedale San Raffaele di Milano e trasferito a Padova, in una struttura poco distante dalla famiglia. Dopo l'incidente a Siena del 19 giugno, il campione di handbike ha subito numerosi interventi. Ora le sue condizioni sono più stabili. Trasferito da Milano a Padova. Lo ha spiegato in una nota l'Ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo, dove il campione di handbike

La moglie Daniela e il figlio felici per la nuova tappa: risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente ...PADOVA: Il campione, dopo l'incidente avuto in estate in provincia di Siena, durante una gara in handbike, continua il recupero e si avvicina a casa ...