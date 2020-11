Serie C 2020 2021 | Romero-Fantacci | la Juve Stabia stende 2-0 la Viterbese

Leggi su sportface

(Di sabato 21 novembre 2020) La2-0 lanel match valevole per la dodicesima del girone C digrazie alle reti messe a segno dae si porta momentaneamente al quarto posto in classifica; i laziali, invece, restano ancorati a ridosso della zona retrocessione. Avvio di gara praticamente perfetto per i padroni di casa che, dopo soli quattro minuti, si ritrovano già in vantaggio grazie al gol realizzato dal bomber Niccolò, bravo ad avventarsi su un cross basso di Garattoni e a depositare in rete alle spalle di Daga. I campani non si accontentato e vanno più volte vicini al raddoppio, ma intorno alla mezz’ora di gioco si prendono qualche rischio di troppo che consente ai laziali di ...