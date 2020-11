Scavi a Pompei | eccezionale ritrovamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 novembre 2020)non smette mai di stupirci, un tesoro ancora da scoprire, col tempo restituisce pezzi di storia di inestimabile valore. E’ notizia di oggi l’avvenuto durante alcunidi due corpi praticamente intatti. Entrambi uomini, un quarantenne signore di rango, avvolto in un mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica. La scoperta è avvenuta nella villa suburbana di Civita Giuliana, la lussureggiante tenuta di epoca augustea con le terrazze che arrivavano fino al mare. Il vano nel quale è avvenuto l’odiernoè quasi del tutto intatto e per questo particolarmente prezioso. Nello stesso sito nel 2017 un team di archeologi nelle stalle della villa trovò i resti di tre cavalli di razza. Uno di questi risultava essere ancora bardato ...