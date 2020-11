Meteo tra Natale e fine Anno – Possibili incursioni polari con nevicate a quote basse

(Di sabato 21 novembre 2020) Il prossimo mese di dicembre potrebbe riservare delle soprese specie nella seconda parte, cioè nel periodo compreso trae ladell’, a causa diincuriosivia via più frequenti in grado di portare la NEVE fino a bassa quota. Facciamo il punto della situazione tracciando una TENDENZA in linea generale sulla base degli aggiornamenti ufficiali del centroeuropeo.

La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nubi e schiarite. Vento assente. Temperature minime comprese tra -4 e 0 °C… - onedxpinks : sono giorni difficilissimi per la mia città tra zona rossa, allerta meteo rossa, diluvia da due giorni, ci sono 2 m… - SardiniaPost : #Meteo Maltempo in #Sardegna: sul Bruncu Spina colonnina di mercurio a -2. Vento e pioggia nel resto dell'Isola. - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Paola - Reggio Calabria: dalle ore 19.10 traffico ferroviario tornato regola… - Frisendar : @liamvoice_ Ho letto ora questa dichiarazione del DS laziale:Nel pre partita il DS della Lazio Igli Tare ha affront… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo tra

iLMeteo.it

Nella struttura cittadini dimessi dall’ospedale, ma anche asintomatici o con pochi sintomi che non possono stare a casa ...La crisi è scoppiata lunedì, ed è ancora presto per risolvere la questione: “Dobbiamo continuare le discussioni per trovare un compromesso”, ha detto in una conferenza stampa alla fine della riunione ...