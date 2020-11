LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Miller è il più rapido in FP3, Morbidelli e Valentino Rossi in Q1 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.46 La DIRETTA della FP3 finisce qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.30 per la quarta sessione di prove libere. 11.44 Si profila un Q1 ad alta tensione invece con diversi top rider impegnati per andare a caccia degli unici due posti rimasti a disposizione per il Q2. Out tra gli altri Morbidelli, Mir, Bagnaia, Rossi, Crutchlow, Binder e Aleix Espargarò. 11.43 Questa la lista dei 10 piloti certi di partecipare al Q2: Miller, OLIVEira, Rins, Dovizioso, Nakagami, Zarco, Quartararo, Pol Espargarò, Vinales e Bradl. 11.41 SUPER Miller!! Miglior tempo assoluto ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.46 Ladella FP3 finisce qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.30 per la quarta sessione di prove libere. 11.44 Si profila un Q1 ad alta tensione invece con diversi top rider impegnati per andare a caccia degli unici due posti rimasti a disposizione per il Q2. Out tra gli altri, Mir, Bagnaia,, Crutchlow, Binder e Aleix Espargarò. 11.43 Questa la lista dei 10 piloti certi di partecipare al Q2:, Oira, Rins, Dovizioso, Nakagami, Zarco, Quartararo, Pol Espargarò, Vinales e Bradl. 11.41 SUPER!! Miglior tempo assoluto ...

