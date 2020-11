LIVE Ginnastica artistica | Finale Serie A in DIRETTA | iniziano le semifinali Parte la lotta scudetto | le Fate per illuminare

(Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Al maschile: Pro Patria Bustese contro Ares Cinisello Balsamo,Salerno contro Virtus Pasqualetti Macerata, Spes Mestre contro Giovanile Ancona. 15.39 Nel gruppo B sono presenti la favoritissima Brixia Brescia, laCivitavecchia e l’81 Trieste. 15.38 Nel gruppo A figurano Giglio Montevarchi e Juventus Nova Melzo, mentre il Centro Sport Bollate ha rinunciato perché di rientro da una quarantena. 15.36 Ogni squadra schiera due ginnasti su un attrezzo e sfidano gli altri due delle altre squadre. Il ginnasta che ottiene il miglior risultato porta a casa 3 punti, il secondo ne ottiene 2, il terzo ne ottiene 1. Vince la squadra che al termine della giornata ha ottenuto il maggior numero di punti speciali. 15.34 Oggi spazio alle ...

Oggi sabato 21 novembre si disputano le semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il weekend che assegnerà gli scudetti del massimo cam ...Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, andranno in scena le semifinali del massimo campionato ...