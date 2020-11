Juventus U23, Zauli: “Quando la squadra merita deve raccogliere” (Di sabato 21 novembre 2020) Non un gran avvio di campionato per la Juventus U23, visto che i bianconeri attualmente si trovano al tredicesimo posto in classifica. La squadra allenata da Lamberto Zauli, nelle ultime tre partite, ha ottenuto tre pareggi consecutivi e domenica contro la Pistoiese l’obiettivo è quello di riuscire a sbloccarsi. Proprio il tecnico romano nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Juventus TV partendo dalle sensazioni provate dal ritorno in campo della sua squadra al termine dell’isolamento: “L’ho detto ai ragazzi durante i video su Skype che facevo da casa e gliel’ho ripetuto nel discorso pre partita prima del Novara. Ero felicissimo di stare in mezzo a loro, di rivivere quelle emozioni e gliel’ho trasmesso immediatamente. Rispetto al primo lockdown il mondo stava andando avanti e quindi avevo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 21 novembre 2020) Non un gran avvio di campionato per laU23, visto che i bianconeri attualmente si trovano al tredicesimo posto in classifica. Laallenata da Lamberto, nelle ultime tre partite, ha ottenuto tre pareggi consecutivi e domenica contro la Pistoiese l’obiettivo è quello di riuscire a sbloccarsi. Proprio il tecnico romano nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista aTV partendo dalle sensazioni provate dal ritorno in campo della suaal termine dell’isolamento: “L’ho detto ai ragazzi durante i video su Skype che facevo da casa e gliel’ho ripetuto nel discorso pre partita prima del Novara. Ero felicissimo di stare in mezzo a loro, di rivivere quelle emozioni e gliel’ho trasmesso immediatamente. Rispetto al primo lockdown il mondo stava andando avanti e quindi avevo ...

