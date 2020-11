Incidente mortale in tangenziale a Tavagnacco: scontro tra due auto (Di sabato 21 novembre 2020) Una persona è deceduta nella serata di giovedì 19 novembre sul ponte della tangenziale che attraversa la via Nazionale, non distante dal centro commerciale Friuli. L’Incidente mortale è accaduto poco prima delle 20, quando due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto personale del 118 inviato dalla cenrtale Sores, vigili del fuoco e i carabinieri di Tricesimo.Il violento impatto è avvenuto tra una Fiat Stilo, guidata da un uomo di 80 anni di Nimis, e una Jeep Compass condotta da un 65enne di Udine. L’anziano stava percorrendo la tangenziale in direzione di Povoletto quando, all’altezza del centro commerciale Friuli, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro i jersey. In quel punto, infatti, ci sono lavori in corso – leggi l’articolo Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020) Una persona è deceduta nella serata di giovedì 19 novembre sul ponte dellache attraversa la via Nazionale, non distante dal centro commerciale Friuli. L’è accaduto poco prima delle 20, quando duesi sono scontrate frontalmente. Sul posto personale del 118 inviato dalla cenrtale Sores, vigili del fuoco e i carabinieri di Tricesimo.Il violento impatto è avvenuto tra una Fiat Stilo, guidata da un uomo di 80 anni di Nimis, e una Jeep Compass condotta da un 65enne di Udine. L’anziano stava percorrendo lain direzione di Povoletto quando, all’altezza del centro commerciale Friuli, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro i jersey. In quel punto, infatti, ci sono lavori in corso – leggi l’articolo

