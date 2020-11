GP Portogallo: Fernandez centra la pole in Moto3, Arbolino parte 27° (Di sabato 21 novembre 2020) PORTIMAO - Raul Fernandez, in sella alla KTM, centra la pole nel Gran Premio di Portogallo in Moto3. Il pilota spagnolo fa segnare il tempo di 1:48.051 e partirà in prima fila insieme ad Alcoba e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) PORTIMAO - Raul, in sella alla KTM,lanel Gran Premio diin. Il pilota spagnolo fa segnare il tempo di 1:48.051 e partirà in prima fila insieme ad Alcoba e ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Fernandez in pole! Ogura completa 5° davanti ad Arenas. Arbolino partirà 27°!… - OA_Sport : #Moto3, risultati qualifiche GP Portogallo 2020: Raul #Fernandez in pole, #Ogura quinto precede #Arenas, disastro… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo DIRETTA: Augusto Fernandez precede Di Giannantonio Bastianini 6° Marini 7° - #Moto2… - gponedotcom : Arbolino vince a Valencia e riapre il mondiale, gran finale a Portimao: Garcia e Fernandez sul podio. Arenas 4° aum… -