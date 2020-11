Cronaca di un’alluvione annunciata

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 21 novembre 2020) In una scena surreale, la partita dei campioni iniziava e terminava come se nulla fosse. Intorno al catino dell’Ezio Scida, lo stadio comunale, il paesaggio era spettrale. Pare che a queste latitudini la modernità la possa dare solo il “dio pallone”. Per il resto, lo sviluppo è da medioevo. Perché l’alluvione che ieri ha invaso Crotone e la costa jonica pitagorica non è la prima e non sarà l’ultima. “Ho rivissuto i momenti di vent’anni fa- ci dice un’anziana signora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.