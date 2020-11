Come una vecchia casa accogliente (Di sabato 21 novembre 2020) C’è qualcosa di confortevole in La casa sul lago di David James Poissant (NN 2020, traduzione di Gioia Guerzoni). Fin dalle prime pagine si ha la sensazione di entrare in un territorio conosciuto, un paesaggio di cui abbiamo imparato la topografia nel corso degli anni. Un po’ Come i personaggi del libro – Richard e Lisa, Michael e Thad, rispettivamente genitori e figli – che tornano nella casa delle vacanze su un lago della North Carolina dove hanno passato tutte le loro estati da trent’anni a quella parte e riconoscono i gesti, la luce, gli odori di un posto amato e in cui sono cresciuti. Molto è cambiato, sono cambiati loro, molto ancora cambierà – la casa è in vendita e le vite di tutti coloro che l’hanno abitata stanno andando incontro a cambiamenti simili a piccole rivoluzioni – ma ci sono luoghi che non c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) C’è qualcosa di confortevole in Lasul lago di David James Poissant (NN 2020, traduzione di Gioia Guerzoni). Fin dalle prime pagine si ha la sensazione di entrare in un territorio conosciuto, un paesaggio di cui abbiamo imparato la topografia nel corso degli anni. Un po’i personaggi del libro – Richard e Lisa, Michael e Thad, rispettivamente genitori e figli – che tornano nelladelle vacanze su un lago della North Carolina dove hanno passato tutte le loro estati da trent’anni a quella parte e riconoscono i gesti, la luce, gli odori di un posto amato e in cui sono cresciuti. Molto è cambiato, sono cambiati loro, molto ancora cambierà – laè in vendita e le vite di tutti coloro che l’hanno abitata stanno andando incontro a cambiamenti simili a piccole rivoluzioni – ma ci sono luoghi che non c’è ...

