Addio a Piero Tachis | vigile del fuoco con la passione per la pittura

ASTI È morto all'età di 67 anni Piero Tachis, pittore ed ex vigile del fuoco in forza al comando di Asti. Lascia la madre Margherita, la figlia Giorgia e le nipotine Stella, Sofia, Mariangela e ...

ASTI È morto all’età di 67 anni Piero Tachis, pittore ed ex vigile del fuoco in forza al comando di Asti. Lascia la madre Margherita, la figlia Giorgia e le nipotine Stella, Sofia, Mariangela e Mirell ...

ASTI È morto all'età di 67 anni Piero Tachis, pittore ed ex vigile del fuoco in forza al comando di Asti. Lascia la madre Margherita, la figlia Giorgia e le nipotine Stella, Sofia, Mariangela e Mirell ...