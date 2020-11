Zone rosse, Conflavoro “Permettere di raggiungere i negozi extra-Comune” (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Conflavoro Pmi ha inviato nei giorni scorsi una richiesta formale al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, affinchè fornisca una interpretazione estensiva dell’ultimo Dpcm così da permettere alle persone di recarsi, in zona rossa, fuori dal proprio comune al fine di raggiungere tutti gli esercizi commerciali limitrofi e non solo quelli di generi alimentari. “Parrucchieri, ferramenta, meccanici – spiega il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco – sono solo alcuni degli esempi più lampanti di attività che vengono colpite sotto il profilo economico da un provvedimento non del tutto chiaramente esplicito. L’ultimo Dpcm, e così i prossimi, secondo noi ha bisogno urgente di una interpretazione in senso uniforme e permissivo, su tutto il territorio nazionale, relativa agli spostamenti concessi per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –Pmi ha inviato nei giorni scorsi una richiesta formale al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, affinchè fornisca una interpretazione estensiva dell’ultimo Dpcm così da permettere alle persone di recarsi, in zona rossa, fuori dal proprio comune al fine ditutti gli esercizi commerciali limitrofi e non solo quelli di generi alimentari. “Parrucchieri, ferramenta, meccanici – spiega il presidente di, Roberto Capobianco – sono solo alcuni degli esempi più lampanti di attività che vengono colpite sotto il profilo economico da un provvedimento non del tutto chiaramente esplicito. L’ultimo Dpcm, e così i prossimi, secondo noi ha bisogno urgente di una interpretazione in senso uniforme e permissivo, su tutto il territorio nazionale, relativa agli spostamenti concessi per ...

