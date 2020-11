X Factor 2020, Emma su Blue Phelix: “In Italia non siamo pronti”. Gelo e tensione in giuria (Di venerdì 20 novembre 2020) Al giro di boa di “X Factor 2020” i giudici iniziano a proteggere i propri concorrenti e l’idillio degli inizi sembra ormai un lontano ricordo. Del resto lo aveva anche preannunciato il veterano del programma Fedez, ospite la scorsa puntata, quando aveva detto: “Verso la Semifinale inizierete a non parlarvi più nei camerini”. Televisivamente è stata la puntata più interessante di quest’anno per le dinamiche che si sono create tra Emma. Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton dopo la doppia eliminazione di Blue Phelix (Under Uomini) e Vergo (Over). Dopo la prima manche degli inediti – che ha visto Blind e Casadilego definitivamente in marcia verso il podio della vittoria finale – è Blue Phelix a dover abbandonare il talent. Emma delusa ha spiegato: “Penso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Al giro di boa di “X” i giudici iniziano a proteggere i propri concorrenti e l’idillio degli inizi sembra ormai un lontano ricordo. Del resto lo aveva anche preannunciato il veterano del programma Fedez, ospite la scorsa puntata, quando aveva detto: “Verso la Semifinale inizierete a non parlarvi più nei camerini”. Televisivamente è stata la puntata più interessante di quest’anno per le dinamiche che si sono create tra. Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton dopo la doppia eliminazione di(Under Uomini) e Vergo (Over). Dopo la prima manche degli inediti – che ha visto Blind e Casadilego definitivamente in marcia verso il podio della vittoria finale – èa dover abbandonare il talent.delusa ha spiegato: “Penso di ...

ParodiAl : RT @ilfoglio_it: A X Factor, Agnelli continua con la solfa della rivoluzione, Naip strazia i CCCP, Emma non accetta i gusti del pubblico e… - AvvMennillo : X Factor, Emma amara sull’artista gender fluid eliminato: «In Italia non siamo pronti» Meglio e peggio - AvvMennillo : X Factor, Emma amara sull’artista gender fluid eliminato: «In Italia non siamo pronti»... - CorriereCitta : #ascoltitv giovedì 19 novembre 2020: Doc nelle tue mani, Harry Potter e la camera dei segreti, Le Iene, X Factor, - Notiziedi_it : X Factor 2020, quarto live: le pagelle di Lucia e Michele Monina -