Romulus Ep. 5 e 6 su Sky Atlantic e NOW TV (in 4K HDR con Sky Q SAT)

Leggi su digital-news

(Di venerdì 20 novembre 2020) Entra nel vivo il kolossal in dieci episodi firmato Matteo Rovere sulle origini del mito fondativo di Roma,, che torna domani sera con un nuovo appuntamento su Skye in streaming su NOW TV dalle 21.15. Nei nuovi episodi, il quinto e il sesto, entrambi diretti da Enrico Maria Artale - alla regia della serie insieme a Rovere e a Michele Alhaique - proseguono parallelamente le vendette e il...