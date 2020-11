Roma | blitz antidroga all’alba | 10 arresti | tra loro anche 4 donne

(Di venerdì 20 novembre 2020) Prosegue il contrasto dei Carabinieri alle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 persone, tutte ritenute responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quartiere di Tor Bella Monaca. Quella odierna è solo l’ultima delle importanti e recenti attività investigative condotte dai Carabinieri e dalla DDA nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca, finalizzate alla disarticolazione di consolidati sodalizi criminali che, per anni, hanno gestito il traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere. ...

