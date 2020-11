Ripensiamo il welfare a tutela dei diritti dei minori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il 20 novembre è la giornata internazionale per idei Minorenni istituita dalla Convenzione ONU suidell’infanzia e dell’adolescenza nel 1948, Convention on the Rights of the Child, e ratificata dal nostro Paese con la legge del 27 maggio 1991 n. 176. Oggi sono 196 i Paesi che l’hanno firmata e ratificata, la più firmata tra le Conenzioni, e nei quali dunque idei minorenni sono divenuti veri e propriumani e dunque sovraordinati allo stesso ordinamento che deve riconoscerli e consentire che siano applicati eti. Si spera che con la presidenza Biden-Harris anche gli Stati Uniti oltre a firmarla la ratifichino. La Convenzione ha introdotto una vera e propria rivoluzione nell’ambito deidei minorenni, in quanto cambia il paradigma, la ...