Neve sull’Appennino: Abetone in bianco. Ma il Covid vieta lo sci (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Abetone si è imbiancata, così come buona parte della Montagna Pistoiese. Del resto, era nelle previsioni: manto bianco oltre gli 800-1000 metri. Purtroppo, viste le restrizioni Covid, non si può ancora sciare. Ma per gli operatori la nevicata è di buon auspicio, per l'avvio della stagione invernale. Quando potrà cominciare Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) L'si è imbiancata, così come buona parte della Montagna Pistoiese. Del resto, era nelle previsioni: mantooltre gli 800-1000 metri. Purtroppo, viste le restrizioni, non si può ancora sciare. Ma per gli operatori la nevicata è di buon auspicio, per l'avvio della stagione invernale. Quando potrà cominciare

sansalvonet : Situazione meteo: arriva la neve sull'Appennino abruzzese - FirenzePost : Neve sull’Appennino: Abetone in bianco. Ma il Covid vieta lo sci - meteoredit : Nelle prossime ore occhio al #maltempo al centro-sud. Pioggia e anche #neve sull'Appennino. ??? Tutti i dettagli qu… - intoscana : Sull’Appennino Pistoiese è arrivata la neve e, per gli operatori, si tratta di un buon auspicio per l’atteso avvio… - ilmessaggeroit : Meteo, le previsioni per il fine settimana: neve sull'appennino, temporali nel centrosud, temperature... -