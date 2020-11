Milan, Ibrahimovic leader generoso: PlayStation 5 in regalo ai compagni (Di venerdì 20 novembre 2020) MilanO - Zlatan Ibrahimovic è sempre più leader del Milan. Come confermato da lui nelle sue interviste post-partita, lo svedese sente la responsabilità di guidare la squadra. Nonostante la sua grinta ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)O - Zlatanè sempre piùdel. Come confermato da lui nelle sue interviste post-partita, lo svedese sente la responsabilità di guidare la squadra. Nonostante la sua grinta ...

AntoVitiello : Partitella contro la Primavera oggi a Milanello, terminata 6-0 per la prima squadra schierata. I sei gol sono stat… - sportli26181512 : #Milan, Ibrahimovic leader generoso: PlayStation 5 in regalo ai compagni: I ringraziamenti dei compagni su Instagra… - A_Tutto_Milan : ??| #Donadoni a #LaGazzettaDelloSport: le sue parole sul #Milan, #Pioli e #Ibrahimovic - la_rossonera : #Fabio #Capello: «Il #Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come… - Alessan34958222 : RT @sportface2016: #Milan - #Ibrahimovic regala la #PlayStation5 a tutti i compagni di squadra -