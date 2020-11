“Lo porta lontano…”. Elisabetta Gregoraci al GF Vip e l’aereo per Flavio Briatore e Nathan Falco è pronto: scatta il sospetto (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono giorni caldi per Elisabetta Gregoraci. Prima la lite nella casa con Selvaggia Roma. Poi le parole di un suo ex che sostiene che lei abbia tradito Flavio Briatore. Per non parlare delle lacrime della showgirl per la lontananza dal figlio Nathan Falco e la ferma volontà di trascorrere con lui le vacanze di Natale. Ora ecco spuntare un altro episodio che potrebbe colpire Elisabetta nel suo affetto più caro. Flavio Briatore è in partenza per Dubai e fin qui nulla di strano. Il fatto è che con lui c’è anche il figlio Nathan Falco. L’imprenditore ha postato su Instagram una foto che li vede entrambi in procinto di salire sull’aereo che li porterà negli Emirati Arabi. Non sappiamo se si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono giorni caldi per. Prima la lite nella casa con Selvaggia Roma. Poi le parole di un suo ex che sostiene che lei abbia tradito. Per non parlare delle lacrime della showgirl per la lontananza dal figlioe la ferma volontà di trascorrere con lui le vacanze di Natale. Ora ecco spuntare un altro episodio che potrebbe colpirenel suo affetto più caro.è in partenza per Dubai e fin qui nulla di strano. Il fatto è che con lui c’è anche il figlio. L’imprenditore ha postato su Instagram una foto che li vede entrambi in procinto di salire sulche li porterà negli Emirati Arabi. Non sappiamo se si ...

