LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 72-53, EuroCup basket in DIRETTA: V nere in controllo a metà ultimo quarto (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-61 Tripla rapida di Vinales, 3’53” alla fine e Djordjevic preferisce il time out a qualunque tipo di problema. 74-58 Lipkevicius piazza la tripla dall’angolo. 74-55 Appoggia facilmente anche Weems. 72-55 Appoggio facile di Maldunas. Ultimi cinque minuti. 72-53 Facile canestro di Hunter. 70-53 2/2 Vinales. Vinales di nuovo si prende un tiro arrestandosi dalla media, Adams cerca di stopparlo, ma gli regala altri due liberi. 70-51 2/2 Vinales. quarto fallo di Pajola che vuole negare il jumper a Vinales, liberi. 70-49 Bel semigancio di Gamble! 68-49 Quasi tripla costruita in proprio dall’angolo da Vinales, 7? alla fine. 68-47 1/3 Lipkevicius. Hunter scomposto sul tiro di Lipkevicius, liberi. 68-46 1/2 Gamble. Fallo di un distratto Maldunas su Gamble: liberi. Un solo canestro in 1’50”, quello di ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-61 Tripla rapida di Vinales, 3’53” alla fine e Djordjevic preferisce il time out a qualunque tipo di problema. 74-58 Lipkevicius piazza la tripla dall’angolo. 74-55 Appoggia facilmente anche Weems. 72-55 Appoggio facile di Maldunas. Ultimi cinque minuti. 72-53 Facile canestro di Hunter. 70-53 2/2 Vinales. Vinales di nuovo si prende un tiro arrestandosi dalla media, Adams cerca di stopparlo, ma gli regala altri due liberi. 70-51 2/2 Vinales.fallo di Pajola che vuole negare il jumper a Vinales, liberi. 70-49 Bel semigancio di Gamble! 68-49 Quasi tripla costruita in proprio dall’angolo da Vinales, 7? alla fine. 68-47 1/3 Lipkevicius. Hunter scomposto sul tiro di Lipkevicius, liberi. 68-46 1/2 Gamble. Fallo di un distratto Maldunas su Gamble: liberi. Un solo canestro in 1’50”, quello di ...

