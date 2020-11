Kevin Dillon sarà Jack Warner nel biopic “Reagan”

(Di venerdì 20 novembre 2020)si è unito al cast di Reagan, un nuovo film biografico che vedrà Dennis Quaid nei panni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Il sito Variety riporta cheinterpreterà il co-fondatore dellaBros., con cui Reagan ha lavorato durante la sua carriera di attore prima di intraprendere la carriera politica che lo vide eletto 40º presidente degli Stati Uniti d’America in carica dal 1981 al 1989. Reagan firmò un contratto di sette anni con laBros. nel 1937 e vi realizzò la maggior parte dei suoi film, tra questi Delitti senza castigo (Kings Row), pellicola candidata all’Oscar per il miglior film e interpretazione preferita dell’ex presidente nella sua carriera nella recitazione.è diretto da Sean McNamara ...

