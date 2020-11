Imbarazzo per Rudy Giuliani, suda in conferenza stampa e gli cola la tinta dei capelli (Di venerdì 20 novembre 2020) Redazione Termina con una grassa risata la sventura di Rudolph Giuliani che, infervorato nella difesa di Trump e dai presunti brogli in alcuni stati degli Usa, non si è accorto della tinta che gli colava giù dal viso. Solo al termine del suo intervento, l’avvocato difensore del tycoon avvertito ha riso asciugandosi con un fazzoletto. Inevitabili Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 20 novembre 2020) Redazione Termina con una grassa risata la sventura di Rudolphche, infervorato nella difesa di Trump e dai presunti brogli in alcuni stati degli Usa, non si è accorto dellache gliva giù dal viso. Solo al termine del suo intervento, l’avvocato difensore del tycoon avvertito ha riso asciugandosi con un fazzoletto. Inevitabili Impronta Unika.

