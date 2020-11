Ibrahimovic dominante in Serie A: la similitudine di Mihajlovic (Di venerdì 20 novembre 2020) Mihajlovic ha presentato il suo libro 'La partita della Vita' alla Gazzetta dello Sport . Ci sono stati diversi interventi, fra cui anche quello di Ibrahimovic . Proprio durante le parole dello ... Leggi su milanlive (Di venerdì 20 novembre 2020)ha presentato il suo libro 'La partita della Vita' alla Gazzetta dello Sport . Ci sono stati diversi interventi, fra cui anche quello di. Proprio durante le parole dello ...

Mihajlovic ha utilizzato una bellissima similitudine per esprimere il suo concetto: Ibrahimovic è troppo superiore a tutta la Serie A.

Vieri: "Ibrahimovic per carisma, gol e assist che serve è quello che incide di più in A"

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Bobo Vieri alla domanda su quale sia il giocatore più dominante in A ha risposto così: "Dico Ibrahimovic: con ...

