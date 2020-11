Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in pericolo? Selvaggia Roma e Dayane Mello si alleano (Di venerdì 20 novembre 2020) Selvaggia Roma e Dayane Mello sembrano andare molto d'accordo, soprattuto quando parlano male di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020)sembrano andare molto d'accordo, soprattuto quando parlano male dinella casa delVip.

stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - RyanDreew13 : RT @xvperrieres: ' l'avventura di grande fratello vip continua anche a natale, a capodanno, all'epifania e fino ai primi di febbraio! ' gu… - lidiarusso09 : #GFVIP Sempre più convinta che il Grande Fratello sia diventato un tritacarne, sfrutta Selvaggia come una pedina ch… - CarloP70869199 : Ma se faceste un televoto per far rientrare 1/2 persone nella casa del Grande Fratello? Rivorrei troppo Franceska,… -