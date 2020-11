Facebook e reato di diffamazione: quando scatta l’aggravante e perchè (Di venerdì 20 novembre 2020) Attenzione a quello che si dice sui social network, perchè a volte commenti troppo ‘disinvolti’, rivolti contro qualcuno o contro più persone, potrebbero condurre a conseguenze penali. Potrebbe essere così sintetizzata la recente sentenza del Tribunale di Cagliari, che ha rilevato come i commenti diffamatori su Facebook possano far incappare nell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p e nelle più pesanti pene da essa previste. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più, generale, sul reato di diffamazione e da quali requisiti è composto, clicca qui. Facebook e commenti lesivi della reputazione altrui D’altronde, anche il web ormai è considerabile, a tutti gli effetti, un luogo pubblico, una ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 20 novembre 2020) Attenzione a quello che si dice sui social network,a volte commenti troppo ‘disinvolti’, rivolti contro qualcuno o contro più persone, potrebbero condurre a conseguenze penali. Potrebbe essere così sintetizzata la recente sentenza del Tribunale di Cagliari, che ha rilevato come i commenti diffamatori supossano far incappare nell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p e nelle più pesanti pene da essa previste. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più, generale, suldie da quali requisiti è composto, clicca qui.e commenti lesivi della reputazione altrui D’altronde, anche il web ormai è considerabile, a tutti gli effetti, un luogo pubblico, una ...

me_iafolla : #ilvenerdìdelcybercrime – Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti o #revengeporn: non si tratta di un… - MolaioliB : Le cure palliative sono un diritto, non un reato ?@Radicali? - atta : @PAcciaro @erikaconlakappa che poi anche qui: la questione non è nemmeno 'farlo sapere'. La protagonista di questa… - Lcungi : @poliziadistato notizia di reato da perseguire grazie - AreaTeatro : In diretta adesso, per una legge sul reato di tortura -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook reato Post Facebook falso e diffamatorio, Alfredo Sepe condannato in I° grado Nurse24 Processo penale, la Corte dà ragione al Conte uno e due

Respingendo due questioni di costituzionalità sollevate entrambe da tre diversi tribunali, la Corte costituzionale ha messo ieri sera il sigillo su due delle norme più contestate in materia di process ...

Siena: attiva rete Dafne, il numero verde per il sostegno alle vittime di reato

"Nella provincia di Siena è attivo il numero verde di Rete Dafne, servizio gratuito di accoglienza e sostegno per le vittime di qualsiasi reato, gestito dall’associazione Aleteia- studi e ricerche giu ...

Respingendo due questioni di costituzionalità sollevate entrambe da tre diversi tribunali, la Corte costituzionale ha messo ieri sera il sigillo su due delle norme più contestate in materia di process ..."Nella provincia di Siena è attivo il numero verde di Rete Dafne, servizio gratuito di accoglienza e sostegno per le vittime di qualsiasi reato, gestito dall’associazione Aleteia- studi e ricerche giu ...